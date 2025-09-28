Unimed Volta Redonda completa 36 anos como referência em saúde e desenvolvimento regional

No dia 28 de setembro de 1989, um grupo de 30 médicos uniu forças em prol de um objetivo: criar melhores condições de trabalho e renda, seguindo o compromisso de cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas. O que nasceu como um sonho se transformou em uma das maiores referências em saúde do Sul Fluminense, com mais de 65 mil clientes.

Atualmente, a cooperativa conta com mais de 420 médicos cooperados e uma estrutura que inclui dois hospitais, o Hospital Unimed Volta Redonda e o Hospital Unidade Litoral, em Angra dos Reis, além de um Pronto Atendimento no bairro Retiro, quatro ambulatórios e laboratórios, o Instituto Lóbus de Treinamento, Ensino e Pesquisa, a clínica TEAma – Unidade Transtorno do Espectro Autista, o Centro Integrado de Nefrologia, a unidade de Diagnóstico por Imagem e o Saúde Leve, cartão de acesso a serviços de saúde.

O Hospital Unimed Volta Redonda é referência em procedimentos de alta complexidade e está entre os 100 melhores hospitais do Brasil, segundo o ranking World’s Best Hospitals, da revista norte-americana Newsweek. É também o único hospital fora da Região Metropolitana do Rio autorizado a realizar quatro modalidades de transplante: rim, fígado, medula óssea e músculo esquelético, e foi pioneiro na implantação da cirurgia robótica na região Sul Fluminense.

Segundo o presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Vitório Moscon Puntel, os investimentos da cooperativa se estendem muito além da infraestrutura de suas unidades. “Nosso compromisso é com a entrega de uma experiência única de cuidado, pautada nos valores de Gentileza, Respeito, Competência e Segurança, pilares do Jeito Unimed de Cuidar. Por manter esses princípios, continuamos crescendo e fazendo a diferença na vida das pessoas”, afirma o presidente, que tem ao seu lado, na diretoria, a vice-presidente, Dra. Elaine de Fátima Nogueira Furtado, e a diretora, Dra. Isis Rosemeri Lassarote.

O presidente também ressalta que o impacto da cooperativa vai além do campo da saúde. “Ao mesmo tempo em que promovemos qualidade de vida, também contribuímos para o desenvolvimento econômico regional. Ao todo, são mais de 2 mil empregos diretos e mil indiretos gerados. Temos o compromisso de fazer com que o capital da nossa Unimed seja investido no município, atraindo recursos e gerando oportunidades. É nisso que acreditamos e vamos continuar investindo”, destaca.