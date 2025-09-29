Carga superdimensionada inicia trajeto pelo Sul Fluminense e provoca congestionamento de 16 km

Conforme programado, a segunda carga superdimensionada começou a cruzar o Sul Fluminense na manhã desta segunda-feira (dia 29). O deslocamento, iniciado no km 5 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Queluz (SP), sofreu atraso antes mesmo de chegar à divisa com o Rio de Janeiro, devido a um travamento no sistema de freio do conjunto transportador. Técnicos da empresa responsável precisaram atuar para liberar o veículo.

Após a pane, a carga atravessou a divisa entre os dois estados, avançando em velocidade média de apenas 15 km/h, com apoio logístico e operacional da Polícia Rodoviária Federal. O comboio estacionou no fim da manhã no km 317 da Dutra, em Penedo, de onde deve retomar o deslocamento às 14h. O destino da etapa desta segunda é o km 299 da rodovia, na altura do trevo de acesso a Bulhões, em Porto Real. Até o momento, o tráfego lento gerou cerca de 16 quilômetros de congestionamento.

Com aproximadamente 800 toneladas e dimensões semelhantes à carga anterior que passou pela região, o transporte segue em velocidade ainda menor, exigindo acompanhamento técnico e monitoramento constante.

Nos próximos dias, estão previstas paradas estratégicas em pátios da região: Flumidiesel, em Barra Mansa; km 264, em Volta Redonda; e km 239, em Piraí. De lá, a operação aguardará condições ideais para realizar a descida da Serra das Araras, programada para ocorrer entre um domingo e a madrugada de segunda-feira, quando o fluxo de veículos é reduzido.

Apesar da previsão de trajeto, o cronograma pode sofrer alterações de acordo com fatores como clima, condições do trecho e possíveis panes mecânicas.

Foto: Divulgação/PRF