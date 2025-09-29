Saae-VR inicia obra de ampliação e melhorias na rede d’água no bairro São Lucas

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) deu início a uma obra aguardada há anos pelos moradores da Rua Buenos Aires, no bairro São Lucas. A intervenção prevê a construção de 336 metros de rede de água potável, com o objetivo de solucionar de forma definitiva os problemas de baixa pressão que dificultavam a chegada da água às torneiras das residências.

O investimento será feito com recursos próprios da autarquia, no valor de R$ 157 mil, e a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até três meses.

De acordo com o diretor-executivo do Saae-VR, o engenheiro Paulo César de Souza, o PC, a obra representa uma conquista importante para os moradores da região.

— O propósito do serviço que será realizado na Buenos Aires é melhorar definitivamente o problema que já causa transtornos há vários anos naquela redondeza, afirmou.