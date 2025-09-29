Saae-VR inicia obra de ampliação e melhorias na rede d’água no bairro São Lucas

Por
FOLHA DO ACO
-

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) deu início a uma obra aguardada há anos pelos moradores da Rua Buenos Aires, no bairro São Lucas. A intervenção prevê a construção de 336 metros de rede de água potável, com o objetivo de solucionar de forma definitiva os problemas de baixa pressão que dificultavam a chegada da água às torneiras das residências.

O investimento será feito com recursos próprios da autarquia, no valor de R$ 157 mil, e a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até três meses.

De acordo com o diretor-executivo do Saae-VR, o engenheiro Paulo César de Souza, o PC, a obra representa uma conquista importante para os moradores da região.
— O propósito do serviço que será realizado na Buenos Aires é melhorar definitivamente o problema que já causa transtornos há vários anos naquela redondeza, afirmou.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.