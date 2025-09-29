Morre, aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran

Berta Loran, atriz e comediante que marcou gerações com seu humor irreverente, morreu na madrugada desta segunda-feira (dia 29), aos 99 anos, em um hospital particular em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. A artista completaria 100 anos em março de 2026.

Nascida em Varsóvia, na Polônia, em 1926, Berta imigrou ainda criança para o Brasil, fugindo das perseguições contra judeus na Europa. No Rio de Janeiro, iniciou sua carreira nos palcos de teatro de revista, conquistando o público com espontaneidade e talento para a comédia.

Na televisão, Berta se tornou conhecida a partir da década de 1960, participando de programas como Balança, Mas Não Cai, Escolinha do Professor Raimundo e Zorra Total, além de novelas e minisséries. Reconhecida por seu sotaque marcante e jeito debochado, foi uma das pioneiras mulheres no humor brasileiro, atuando em um cenário predominantemente masculino.

O horário e local do sepultamento ainda não foram divulgados.

Foto: Reprodução