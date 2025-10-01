Ludmilla é multada em Angra dos Reis por pilotar jet ski sem colete e habilitação

De férias em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, a cantora Ludmilla foi multada por pilotar um jet ski sem colete salva-vidas e sem habilitação náutica. A informação foi confirmada ao Jornal Extra nesta quarta-feira (dia 1º) pela Delegacia da Capitania dos Portos da cidade.

No último domingo (dia 28), Ludmilla compartilhou em seu Instagram um vídeo conduzindo a moto aquática enquanto cantava sua nova música, “Cam Girl”, sem o equipamento de segurança, com uma mão no guidom e a outra segurando o celular para gravar a cena.

Segundo a Marinha, a artista cometeu duas infrações graves previstas na Lei nº 9.537/1997 (LESTA – Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário): pilotar embarcação sem habilitação e sem colete salva-vidas. Cada infração pode gerar multa de R$ 40 a R$ 2,2 mil, totalizando até R$ 4,4 mil, dependendo da gravidade e da decisão da autoridade marítima. O valor aplicado especificamente à cantora não foi divulgado.

Créditos: Jornal Extra / Foto: Reprodução/Instagram