Jovem de 19 anos é preso em Angra por usar cartão furtado em mais de dez compras

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam em flagrante, na terça-feira (dia 30), um jovem de 19 anos que realizou mais de dez transações com um cartão furtado. Ele foi capturado no bairro Perequê.

De acordo com os agentes, a vítima relatou que percebeu diversas transações bancárias em sua conta, que não tinham sido realizadas por ela. Em diligências durante a investigação, um dos pagamentos chamou atenção e os agentes notaram que um alto valor havia sido transferido para um depósito de bebida.

Diante dos fatos, equipes foram ao local e uma funcionária relatou que a compra havia sido realizada pelo próprio entregador do estabelecimento. Ao ser questionado, ele tentou mentir, mas acabou confessando que encontrou um cartão perdido e utilizou-o para efetuar diversos pagamentos via aproximação, sem necessidade do uso de senha.

O criminoso ainda revelou ter feito mais de dez transações indevidas, que somaram R$ 500 roubados da vítima. Após trabalhos de inteligência da unidade, o cartão foi localizado na residência do irmão do homem e, posteriormente, devolvido à vítima. O homem foi autuado por furto mediante fraude.