Volta Redonda abre inscrições para mais de 30 cursos gratuitos de capacitação profissional

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de capacitação profissional oferecidos pelo Programa de Inclusão Produtiva. A iniciativa tem como objetivo promover a qualificação de jovens e adultos a partir dos 16 anos, incentivando a geração de renda e a conquista da autonomia financeira.

Os cursos serão realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) espalhados por diversos bairros da cidade, com opções em diferentes dias e horários, de acordo com cada unidade. As matrículas devem ser realizadas presencialmente no Cras mais próximo da residência do interessado até sexta-feira, dia 3.

Ao todo, são mais de 30 opções de cursos, abrangendo diversas áreas do conhecimento e do mercado de trabalho. Entre as formações oferecidas estão: Artes em Vidros, Artesanato, Barbeiro, Cabeleireira, Corte e Costura, Costura Criativa, Culinária, Panificação, Designer de Sobrancelhas, Confeitaria e Panificação, Manicure, Massoterapeuta, Serigrafia, Trancista, Marketing Digital e o projeto Novos Horizontes.

Além disso, a Smas conta com parcerias que ampliam a oferta de cursos. Com a Fundação Beatriz Gama (FBG), estão disponíveis capacitações como Maquiagem com Designer de Sobrancelha, Depilação, Manicure com Alongamento, Empreendedorismo, Ornamentação com Balões e Maquiagem. Já com o Senai, há os cursos de Assistente de Controle de Qualidade e Assistente de Operações em Logística. Em parceria com o ICT (Instituto de Cultura Técnica), são ofertados os cursos de Cuidador de Idosos e Pessoas com Deficiência (PCD), Manutenção de Ar-Condicionado, Bombeiro Hidráulico, Elétrica Residencial, Recreador Social e Assistente Administrativo.

A secretária de Assistência Social de Volta Redonda, Rosane Marques, destaca que a qualificação gratuita oferecida pela prefeitura é uma importante ferramenta para a transformação social. “Essa é uma grande oportunidade para quem deseja aprender uma nova profissão, melhorar suas habilidades ou até iniciar um novo caminho no mercado de trabalho. Nossa missão é dar acesso à formação e estimular o empreendedorismo e a independência financeira”, afirma.

Para mais informações, os interessados devem procurar o Cras mais próximo da residência.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.