Motorista pede ajuda e PRF flagra caminhoneiro com rebite na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na tarde desta quinta-feira (dia 2), um caminhoneiro com rebite em uma carreta cegonha na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A abordagem ocorreu depois que outro motorista compareceu à Unidade Operacional na altura de Floriano, relatando que a carreta se aproximava perigosamente de seu veículo, acionando a buzina repetidamente e colocando a segurança no trânsito em risco.

Com as características informadas pelo condutor do automóvel, os agentes conseguiram abordar a carreta. Durante a fiscalização, os policiais verificaram que o motorista não havia cumprido o descanso obrigatório previsto na Lei do Descanso do Caminhoneiro. Ao ser questionado sobre o uso de substâncias, o caminhoneiro inicialmente negou, mas informou possuir uma cartela de Nobésio “Sem Limites”, contendo anfetamina, droga proibida no país. O condutor disse ter recebido os comprimidos de outro caminhoneiro em uma parada.

A PRF apreendeu os comprimidos e lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por porte de droga para consumo. Além disso, foram aplicadas multas por infrações de trânsito, como irregularidade no tacógrafo e descumprimento do período de descanso, e o motorista foi obrigado a permanecer parado por 11 horas antes de seguir viagem.

Foto: Divulgação/PRF