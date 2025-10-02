Passageiro de ônibus é preso transportando haxixe na Dutra, em Itatiaia

Durante fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde desta quinta-feira (dia 2), um homem de 31 anos por suspeita de tráfico de drogas. A abordagem ocorreu em um ônibus da linha Guaíra/PR x Rio de Janeiro. Os policiais perceberam nervosismo e respostas inconsistentes do passageiro, levantando suspeita de algo ilícito.

Durante a revista, foram encontradas duas buchas de haxixe, totalizando aproximadamente 1 kg, dentro da mochila do indivíduo. Ele informou que recebeu a droga de um desconhecido em Guaíra/PR e a transportaria até o Rio de Janeiro, onde outra pessoa buscaria o entorpecente. Pelo transporte, ele receberia R$ 1.200.

O passageiro recebeu voz de prisão e a droga foi apreendida. A ocorrência foi registrada e apresentada na 99ª DP (Itatiaia), configurando crime de tráfico interestadual de drogas.

Foto: Divulgação/PRF