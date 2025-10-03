Homem condenado por homicídio é preso em Volta Redonda

Policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda cumpriram, na manhã da quinta-feira (dia 2), um mandado de prisão condenatória contra um homem acusado de homicídio.

A ação ocorreu por volta das 9h40, no bairro São Sebastião, onde os agentes localizaram o suspeito. Ele foi conduzido para a sede da 93ª DP e, após os procedimentos de praxe, será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

O crime pelo qual o homem foi condenado está previsto no artigo 121 do Código Penal, que trata de homicídio.

Foto: Divulgação