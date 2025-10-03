Dutra: PRF apreende mais de 16 kg de haxixe escondidos em tanque de combustível, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite da quinta-feira (dia 2), aproximadamente 16,2 kg de haxixe durante uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. A abordagem ocorreu na altura do km 324 da pista sentido Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático parou um Voyage branco para inspeção de rotina. Durante a verificação, os policiais perceberam um forte odor característico de maconha. Ao realizar a busca no carro, encontraram 21 sacos embalados a vácuo dentro do tanque de combustível, contendo a droga.

O motorista, de 28 anos, e a passageira, de 32, informaram que haviam buscado a carga no Paraná e que a levariam até o Rio de Janeiro. Eles também relataram que receberiam R$ 6 mil pelo transporte.

O casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado, junto com o veículo e o material apreendido, para a 89ª (Resende), onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação/PRF