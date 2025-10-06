Jonas Dico é eleito novo prefeito de Três Rios

Antes das 20h deste domingo (dia 5), a Justiça Eleitoral anunciou a chapa “Três Rios Não Pode Parar” como vencedora da eleição suplementar que ocorreu na cidade de Três Rios, na Região Centro-Sul Fluminense. Jonas Mascarenhas Macedo (Podemos), o Jonas Dico, é o novo prefeito, tendo Arsonval Macedo, o Liliu (MDB), como vice-prefeito. Eles tiveram 16.182 votos (40,19% votos válidos) e ficarão à frente do Poder Executivo municipal até 31 de dezembro de 2028.

O presidente do TRE-RJ, desembargador Peterson Barroso Simão, acompanhou a eleição suplementar no Palácio da Democracia, sede do Tribunal. “A eleição em Três Rios transcorreu com normalidade e o resultado já foi proclamado às 19h33. Os eleitores trirrienses deram exemplo do direito-dever cívico de votar com ordem e tranquilidade, fortalecendo a democracia. Juízes, servidores e mesários estão de parabéns pela eleição bem-sucedida”, elogiou o magistrado.

Dos 61.308 eleitoras e eleitores aptos a votar no município, 43.378 compareceram em algum dos 50 locais de votação. A taxa de abstenção, portanto, foi de 29,25% (17.930). Votos brancos e nulos somaram 3.111 (7,17%).

A eleição transcorreu sem incidentes relevantes. Foi registrado um desacato na 108ª Delegacia de Polícia Civil, quando um veículo foi apreendido por estar com adesivo de propaganda eleitoral nas proximidades de locais de votação.

Não houve necessidade de substituição de nenhuma urna eletrônica nas 205 seções eleitorais durante a votação.

Quem não pôde comparecer deverá apresentar justificativa até o dia 4 de dezembro de 2025 por meio do e-Título, Sistema Justifica, disponível no site do TSE, ou de requerimento formulado na zona eleitoral.

Os eleitos serão diplomados no dia 29 de outubro pelo Juízo da 174ª Zona Eleitoral no Fórum da cidade. A diplomação é o ato pela qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. A posse é um ato do Poder Legislativo local.

Foto: Reprodução