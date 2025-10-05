Motoboy é morto a tiros enquanto fazia entregas em Volta Redonda

Um jovem motoboy de 23 anos, identificado como Gustavo Dias Rocha, foi morto a tiros na noite de sábado (dia 4), na Avenida Visconde do Rio Branco, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. De acordo com informações iniciais, a vítima estava realizando entregas quando foi alvejada.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por uma denúncia de disparos de arma de fogo por volta das 22h40. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, ainda pilotando uma motocicleta Honda Fan CG 160 preta, sem placa, e sem documentos de identificação.

A perícia criminal foi acionada e realizou os trabalhos no local. O corpo de Gustavo foi removido pelo Corpo de Bombeiros, enquanto a motocicleta foi levada pela Guarda Municipal para o pátio da 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada e o caso seguirá sob investigação. O homicídio foi classificado como doloso, e até o fechamento desta reportagem, a motivação do crime ainda é desconhecida.

Foto: Reprodução / Instagram @TudoSobreVR