VR: Leilão da Guarda Municipal oferece mais de 260 veículos com lances a partir de R$ 200

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) realiza no próximo dia 15, a partir das 11h, um leilão online de veículos removidos das ruas por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Mais de 260 veículos serão disponibilizados, entre carros e motocicletas, alguns em bom estado de conservação e outros classificados como sucata veicular.

O certame acontecerá pelo site www.jvleiloes.lel.br, onde já estão disponíveis fotos e descrições dos itens. Os lances já podem ser feitos na mesma plataforma. Para participar, os interessados devem se cadastrar até 24 horas antes do início do leilão. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (21) 2548-5850, (21) 99896-7780 (WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected].

Antes de serem incluídos no leilão, todos os veículos foram vistoriados pelo Detran/RJ e seus proprietários devidamente notificados, recebendo um prazo de 30 dias para regularizar pendências e retirar os bens.

“Oportunizamos a todos os proprietários a chance de regularizarem e retirarem seus veículos. A maioria dos carros foi removida por estarem em situação de abandono nas ruas de Volta Redonda. No caso das motos, grande parte delas tinha irregularidades como adulteração no escapamento, tornando-as barulhentas, além de estarem sem placas ou em casos de condutor não habilitado. Combatemos qualquer situação que gere insegurança. O nosso objetivo é garantir a proteção das pessoas e salvar vidas”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Visitação prévia

Os interessados poderão visitar os itens nos dias 13 e 14 de outubro, nos horários das 9h às 11h e das 14h às 16h. A visitação será realizada em dois locais: na sede da GMVR, na Alameda Alexandre Polastri Filho, nº 10, Ilha São João, onde estão as motocicletas; e no depósito público, localizado na Avenida Retiro, nº 3.978, bairro Retiro, onde estão concentrados os carros.

Para melhor organização, será permitida a entrada de até 20 pessoas por vez, mediante apresentação de documento de identidade com foto.

Foto: Júlio Araújo/Semop.