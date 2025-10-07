Primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol é registrado em Volta Redonda



A secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) confirmou nesta terça-feira (dia 7) o primeiro registro suspeito de intoxicação por metanol em Volta Redonda, no Sul Fluminense. O paciente de 47 anos foi internado no Hospital São João Batista (HSJB) na segunda-feira (dia 6) com sintomas de intoxicação, manteve um quadro clínico estável e recebeu alta para cuidados domiciliares. O caso segue sob investigação diagnóstica, aguardando resultado laboratorial.

Outras duas ocorrências estão sendo investigadas em Cantagalo e Cabo Frio, enquanto um episódio permanece em análise em São Pedro da Aldeia, aguardando resultados laboratoriais.

Os pacientes estão sendo monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS/SES-RJ), e as autoridades de Segurança Pública já foram acionadas para iniciar as investigações sobre a possível origem das bebidas adulteradas.

“O Governo do Estado já conta com antídotos caso se confirme uma suspeita de intoxicação por metanol. A Secretaria, por meio do CIEVS, segue monitorando esses casos. Já foram criados fluxos de atendimento dos pacientes, e reforçamos nosso compromisso com a saúde da nossa população. Cuidem-se e evitem bebidas alcoólicas que não saibam a procedência”,

reforça a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Compra de antídotos e preparação do atendimento

A SES-RJ iniciou na segunda-feira (dia 6) o processo de aquisição de novas doses do antídoto específico para intoxicações por metanol, visando garantir rapidez no atendimento e tratamento dos pacientes suspeitos. O metanol é uma substância altamente tóxica, que, quando presente em bebidas alcoólicas adulteradas, pode causar cegueira irreversível e até a morte, dependendo da quantidade ingerida e do tempo até o início do tratamento.

“A intoxicação por metanol pode causar cegueira irreversível e óbito”, alerta a pasta.

Sintomas e orientação à população

A SES-RJ recomenda que qualquer pessoa que apresente visão turva, desconforto gástrico, náusea ou sintomas de gastrite após ingestão de bebida alcoólica procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima. O alerta é especialmente importante porque os sintomas iniciais podem ser confundidos com mal-estar causado por consumo regular de álcool, dificultando a identificação precoce do risco.

Investigação e segurança pública

As autoridades sanitárias e de segurança estão trabalhando em conjunto para identificar a procedência das bebidas suspeitas, sobretudo aquelas vendidas sem rótulo, lacre ou informação clara do fabricante.

O primeiro registro em Volta Redonda acende o sinal de alerta, já que a cidade concentra grande número de bares, depósitos e distribuidoras de bebidas alcoólicas. A Secretaria reforça que o monitoramento será contínuo, em articulação com hospitais, unidades de pronto atendimento e prefeituras, garantindo resposta rápida a novos registros suspeitos.

Alerta à população

A SES-RJ enfatiza que a prevenção é o principal instrumento de proteção contra intoxicações por metanol. Evitar bebidas de procedência duvidosa e observar sinais de alerta nos primeiros sintomas pode salvar vidas e prevenir danos irreversíveis à visão.

Foto: Reprodução