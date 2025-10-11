Câmara terá TV digital para aproximar Legislativo e população de VR

A Câmara Municipal de Volta Redonda deu um passo decisivo para ampliar a transparência e a participação cidadã: a implantação da TV Câmara, que permitirá a transmissão digital das sessões e atividades do Legislativo. O Acordo de Cooperação, registrado no Processo nº 1139002/2025, foi celebrado entre a Câmara dos Deputados, em Brasília, e a CMVR. O documento foi assinado na terça-feira (dia 7) pelo presidente da Casa, vereador Edson Quinto (PL), e seguirá para os trâmites finais de implantação.

O acordo prevê a implantação e operação do sistema de transmissão da TV Digital em Volta Redonda, dentro do Programa Brasil Digital, do Governo Federal. Segundo Quinto, a parceria contempla ações conjuntas para viabilizar a transmissão da Rede Legislativa de TV Digital, levando informações oficiais da Câmara Municipal diretamente à população por meio do canal consignado à CMVR pelo Ministério das Comunicações.

A iniciativa será implementada por meio do compartilhamento do canal de televisão digital da estação de radiodifusão, instituído pela Portaria nº 13.345, de 24 de maio de 2024, do Ministério das Comunicações.

Transparência e aproximação com os cidadãos

Para o presidente da Câmara, o projeto é um avanço significativo na modernização da comunicação institucional e no fortalecimento da relação entre Legislativo e população. “Esse é um grande passo para nossa cidade. Fico feliz em ver que, durante a minha gestão, estamos colhendo os frutos de um trabalho voltado à modernização e à aproximação da Câmara com os cidadãos”, afirmou Edson Quinto.

“Com a implantação da TV Câmara, os moradores de Volta Redonda poderão acompanhar de forma mais ampla as atividades do Legislativo, reforçando o compromisso com a transparência, participação popular e democratização da informação”, completou. Com a TV Câmara, todos os cidadãos poderão acompanhar em tempo real as sessões, debates e decisões do Legislativo.