Barra Mansa e Quatis encerram ciclo de pré-lançamentos da Rota da Fé com missa solene em Floriano

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, participou neste sábado, dia 11, da missa solene que marcou o último pré-lançamento da Rota da Fé, no Santuário Diocesano de Adoração Coração Eucarístico de Jesus, no distrito de Floriano. A celebração foi presidida pelo Bispo da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Luiz Henrique da Silva Brito, e contou com a presença de autoridades municipais e religiosas, além de fiéis e representantes das comunidades que integram o trajeto.

A Rota da Fé é um percurso de peregrinação que parte da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, no distrito de mesmo nome em Barra Mansa, passando por diversas comunidades e pela Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Quatis, até chegar ao Santuário Diocesano em Floriano. O roteiro foi idealizado para oferecer aos peregrinos uma caminhada segura, acolhedora e espiritualmente enriquecedora, conectando tradição, religiosidade e turismo.

Estiveram presentes na solenidade, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, Cesar Carvalho; os vereadores Klévis Farmacêutico e Marquinhos Pitombeira; o prefeito de Quatis, Aluísio D’Elias; e demais autoridades municipais e eclesiásticas.

Durante a celebração, Dom Luiz Henrique elogiou a iniciativa e destacou o apoio da Diocese à criação da Rota da Fé, ressaltando que o projeto proporciona mais segurança, conforto e estrutura aos peregrinos que tradicionalmente atravessam a região rumo ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no estado de São Paulo. “É uma ação que acolhe a fé e fortalece o espírito comunitário entre as cidades irmãs”, afirmou o bispo.

O reitor do Santuário Diocesano, Padre Ronaldo Costa, aproveitou a ocasião para convidar os fiéis a participarem da missa de lançamento oficial da Rota da Fé, que acontecerá no dia 20 de novembro. “A peregrinação inaugural terá início na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, onde os fiéis receberão uma benção. Seguirão até Quatis, com passagem por comunidades e pela Igreja de Nossa Senhora do Rosário. E será concluída no Santuário de Floriano, distrito de Barra Mansa, com a celebração da Santa Eucaristia”, explicou.

O secretário Cesar Carvalho destacou a importância do projeto para o fortalecimento da economia e da identidade regional. “A Rota da Fé é fruto de uma construção coletiva entre Barra Mansa e Quatis, com apoio do Sebrae e da Diocese. Essa união demonstra como a fé pode impulsionar o desenvolvimento, movimentando o comércio, o artesanato, os serviços e valorizando as pessoas que vivem nessas comunidades”, ressaltou.

O prefeito de Quatis, Aluísio D’Elias, também reforçou a relevância da parceria com o prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, e o Sebrae, destacando que o projeto é um marco para o turismo religioso no Sul Fluminense. Ele lembrou ainda a importância da rota como alternativa mais segura para os peregrinos. “Infelizmente, ainda registramos acidentes nas rodovias, como o que ocorreu nesta semana. A Rota da Fé vai oferecer um caminho mais seguro, com acolhimento e infraestrutura, trazendo os peregrinos para dentro das cidades, onde serão recebidos com carinho e gerarão desenvolvimento através da fé e do turismo religioso”, completou.

O lançamento oficial da Rota da Fé, no próximo dia 20 de novembro, promete reunir centenas de fiéis e marcar um novo capítulo para a integração religiosa e turística entre Barra Mansa e Quatis.

