Após vitória, vice-presidente do Volta Redonda faz apelo contra ataques e defende saúde mental no futebol

Antes da entrevista coletiva da partida dessa segunda-feira (dia 13), o vice-presidente do Volta Redonda FC, Flávio Horta Jr., fez um pronunciamento contundente sobre os ataques virtuais sofridos por atletas, comissões técnicas e dirigentes nos últimos meses. O dirigente pediu uma mobilização nacional em defesa da saúde mental no futebol e criticou o excesso de agressividade nas redes sociais.

“Chegou o momento da gente tentar unir forças, porque o que a gente tem visto nas redes sociais está acabando com a saúde mental de atletas, de comissão técnica e de dirigentes”, afirmou. Horta ressaltou que críticas fazem parte do esporte, mas destacou que os discursos de ódio e ofensas pessoais ultrapassam os limites da cobrança legítima.

Ele citou o caso do próprio Voltaço, que frequentemente se torna alvo de comentários ofensivos após derrotas, e pediu empatia por parte dos torcedores. “Todos nós temos família, nossos filhos e esposas acabam lendo os ataques. Criticar uma atuação é normal, mas hoje o nível de hostilidade é muito maior quando se perde um jogo, e isso afeta profundamente quem trabalha no futebol”.

O dirigente também propôs que os grandes clubes do país liderem um movimento para discutir o tema, criando ações conjuntas para tornar as redes sociais ambientes mais saudáveis. “Quem vive o futebol leva prazer e diversão à população. É preciso cuidar da saúde mental desses profissionais”, concluiu.

Em nota, o clube reforçou a mensagem do vice-presidente, afirmando que “críticas fazem parte do futebol, mas discursos de ódio não podem ser naturalizados”. O texto também ressalta que os ataques atingem não apenas os profissionais, mas também suas famílias, “gerando uma cadeia perigosa para a saúde mental de quem vive de futebol”.

Vitória convincente em campo

Apesar da preocupação com o ambiente fora das quatro linhas, o Volta Redonda deu motivos para comemorar dentro de campo. O time venceu o Atlético-GO por 3 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram marcados por Ygor Catatau, Marquinhos e Bruno Barra. Com o resultado, o Esquadrão de Aço chegou aos 34 pontos e segue firme na luta para permanecer na Série B.

O próximo compromisso será no domingo (dia 19), contra o Operário, às 16h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

Foto: Reprodução