Carro pega fogo durante remoção na Dutra, em Resende

Um Ford Fiesta pegou fogo na manhã desta terça-feira (dia 14) enquanto era removido por um veículo da concessionária CCR RioSP na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O fato ocorreu na altura do km 314 da pista sentido Rio.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro havia apresentado uma pane e aguardava o serviço de reboque quando foi colocado em uma carretinha de remoção. Durante o deslocamento, o veículo começou a incendiar.

O funcionário da CCR conseguiu parar no acostamento, mas o Festa já estava em chamas. Equipes de combate a incêndio da própria concessionária foram acionadas e conseguiram controlar o fogo.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O trânsito chegou a registrar lentidão no trecho durante o atendimento da ocorrência.

Foto: Divulgação/PRF