Obras de drenagem e pavimentação avançam no Centro de Rio Claro

A Prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos, está realizando obras de pavimentação e drenagem nas ruas Benedito Calmon Nogueira Barbosa e Aldorino Panaino, localizadas no Centro. As intervenções substituem os antigos paralelepípedos e representam uma conquista aguardada há décadas pela população.

A execução da nova drenagem é o ponto central da obra. A Rua Aldorino Panaino não possuía sistema adequado para o escoamento de água. A melhoria vai solucionar um problema que há mais de 20 anos afeta os moradores da região. “Nosso compromisso é justamente esse: resolver problemas antigos, melhorar a mobilidade e transformar Rio Claro com ações que fazem diferença no dia a dia das pessoas”, afirmou o prefeito Babton Biondi.

Essas vias têm papel estratégico na mobilidade, pois conectam o Centro às unidades escolares, ao comércio local e aos serviços de saúde. Além da pavimentação asfáltica, as obras incluem revisão completa da drenagem e fazem parte do projeto de urbanização do entorno da Estação Ferroviária, que contempla ainda a reforma da Estação e da quadra poliesportiva Maria Aparecida e Raul, a requalificação do antigo Triângulo da RFFSA (Buracão) e a ampliação do estacionamento.

A Rua Benedito Calmon Nogueira Barbosa já teve sua pavimentação concluída, e as equipes seguem com os serviços na Rua Aldorino Panaino, com conclusão prevista para a próxima semana. “Essas duas ruas eram as únicas do Centro que ainda não tinham pavimentação. Agora, com o novo asfalto e o sistema de drenagem, estamos resolvendo um problema histórico e garantindo mais qualidade de vida, segurança e valorização para toda a comunidade”, destacou o secretário de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos, Robson de Oliveira Bastos.

As obras são executadas com recursos próprios da prefeitura, por meio da Secretaria de Obras.

SERTÃO DOS HORTELÃS

Paralelamente, visando continuar com cronograma de melhorias nas estradas vicinais, a Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos, em parceria com os moradores, promoveu recentemente a concretagem de trechos da Estrada Caminho Novo, no distrito de Pouso Seco, que dá acesso ao Sertão dos Hortelãs. O trecho é utilizado para tráfego dos moradores, transporte de alunos, escoamento da agropecuária e turismo.

Foto: Divulgação