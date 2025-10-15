Acordo coletivo define novo piso salarial do comércio de Volta Redonda

A Convenção Coletiva dos trabalhadores do comércio de Volta Redonda foi assinada na terça-feira (dia 14) com alterações em cláusulas econômicas, a principal foi o reajuste de 6% para quem recebe o piso salarial, passando de R$ 1.680,00 para R$ 1.780,80. Para os funcionários que recebem acima do piso, o reajuste foi de R$ 5,20%.

A assinatura foi na sede do Sicomércio-VR (Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo de Volta Redonda), no Aterrado. Assinaram o documento, os presidentes do Sicomércio-VR, Levi de Freitas; e do SEC (Sindicato dos Empregados do Comércio), Renato Galo Ferreira.

Como a data-base da categoria foi em junho, os valores retroativos de salários dos desse mês até setembro de 2025 serão pagos em duas parcelas junto com os salários com vencimentos em outubro (pagos em novembro) e de novembro (pagos em dezembro) deste ano. Outras cláusulas com alterações foram: Quebra de Caixa, R$ 60,03; lanche após 45 minutos de horas-extras para lojas de rua, R$ 13,58; lanche após 45 minutos lojas de Shopping Center, R$ 16,46.

Segundo Levi de Freitas, presidente do Sicomércio-VR, depois de muita negociação, mediante as assembleias realizadas pelos dois sindicatos, chegou-se a um consenso do aumento com base no INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), acumulado nos últimos 12 meses. “O percentual de reajuste do piso ficou um pouco acima e o de quem ganha acima com base no INPC, assim, como as demais cláusulas econômicas, que também foram reajustadas em 5,20%. Conseguimos avançar em vários itens e aumentar o poder de consumo dos empregados do comércio, com um reajuste que fosse satisfatório para ambos os lados”, acrescentou.

Renato Galo, do SEC, também elogiou o diálogo entre os sindicatos e seus filiados. “Esse diálogo aberto, com a preocupação de olhar para ambas as partes, com uma conversa objetiva, transparente e clara, respeitando a lei e os direitos do trabalhador, nos possibilitou a chegar num meio-termo que fosse bom para todas as partes. A negociação faz parte, porque precisamos ouvir, discutir as propostas, o que demora um pouco mais, entretanto, conseguimos chegar a um bom acordo”, disse.

Os dois sindicatos reforçam que é obrigatório o cumprimento da Convenção Coletiva e das demais cláusulas, além do recolhimento das contribuições tanto a favor do sindicato dos empregados como do empregador. O não cumprimento de qualquer clausula levará a fiscalização nas empresas. A convenção coletiva pode ser acessada em sicomercivr.com.br.