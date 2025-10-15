Volta Redonda inicia a instalação de semáforos inteligentes e áreas para motociclistas em cruzamentos

A Prefeitura de Volta Redonda prossegue com as ações para melhorar o fluxo de veículos e investir na prevenção de acidentes. A fim de alcançar os dois objetivos, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) iniciou a implementação de novos semáforos inteligentes e tem investido na alteração da sinalização para aumentar a segurança nos cruzamentos, em especial para diminuir a ocorrência de acidentes com motocicletas, com a criação de áreas de acomodação para motociclistas e ciclistas nas avenidas de sentido único, segregando-os dos automóveis.

A primeira dessas áreas de acomodação foi implantada no cruzamento da Avenida Paulo de Frontin com a Rua Desembargador César Salomonte, no Aterrado, onde também foi instalado um dos novos semáforos, e segue o exemplo observado em outros municípios, que obtiveram números positivos na redução de acidentes de trânsito.

Segundo o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, os semáforos inteligentes com áreas de acomodação estão em fase de implantação nas avenidas Lucas Evangelista e 7 de Setembro, no Aterrado; Sávio Gama, no Retiro; Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, no Laranjal; e Almirante Adalberto de Barros Nunes (a Beira-Rio).

“Os semáforos inteligentes estão sendo implantados inicialmente na área central, e esse tipo de equipamento ajusta sua programação de acordo com o fluxo de veículos. Os locais em que observamos a necessidade de instalação foram as avenidas de sentido único, em que a implantação dos semáforos inteligentes e áreas de acomodação se mostraram necessárias”, disse.

Trabalho integrado por um trânsito mais seguro

Barenco salienta que essas mudanças fazem parte de um conjunto de medidas integradas com ações educativas e de fiscalização da prefeitura, que envolvem outras secretarias, como a de Ordem Pública (Semop), e a Guarda Municipal (GMVR).

“Os novos semáforos e as alterações na sinalização vertical e horizontal vão oferecer um trânsito com maior fluidez e segurança, em um momento que o número de acidentes com motocicletas tem preocupado. Para isso, a administração municipal tem trabalhado de forma integrada para avançarmos nessas questões.”

O prefeito Antonio Francisco Neto lembra que a segurança no trânsito só pode ser alcançada com a participação de toda a sociedade, envolvendo o Poder Público, condutores e pedestres, e que a prefeitura tem realizado diversas ações com este fim.

“Temos ações educativas, de fiscalização, prevenção, sem esquecer do trabalho da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. A instalação desses semáforos vai ajudar a melhorar o trânsito de nossa cidade nos horários de maior movimento, e acredito que essas áreas destinadas aos motociclistas e ciclistas vão ajudar a tornar o trânsito mais seguro. Para isso, porém, contamos com a conscientização de todos, com cada um respeitando o espaço e o tempo do outro.”

Foto: Adriana Cópio – Secom/PMVR.