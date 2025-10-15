Furlani denuncia furto de refletores no novo letreiro da Avenida Roosevelt Brasil, em Barra Mansa

O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani (PL), usou as redes sociais nesta quarta-feira (dia 15) para denunciar o furto de refletores instalados no novo letreiro da Avenida Roosevelt Brasil, no Centro. Segundo a publicação, o crime ocorreu na terça-feira (dia 14) e foi registrado por câmeras. As imagens, divulgadas na página do prefeito, mostram o momento em que o autor remove os equipamentos.

Em tom enfático, Furlani classificou o episódio como um atentado ao patrimônio público e pediu a colaboração da sociedade para identificação do responsável. “Conto com o apoio da população de bem para identificarmos esse criminoso. Nos ajude a identificar esse inimigo da cidade para que ele responda por seus atos na letra da lei”.

O letreiro – mais recente de um conjunto de três – foi instalado na noite do último sábado (dia 11) como parte de um projeto de revitalização urbana. Outros dois monumentos já haviam sido colocados, um no início da mesma via e outro na Avenida Albo Chiesse, também no Centro.

A prefeitura não divulgou, até o momento, o custo da reposição dos refletores.

Foto: Reprodução