Prefeitura de Barra do Piraí cria Secretaria do Bem-Estar Animal

Barra do Piraí entrou para a história na causa animal da região ao oficializar, na última segunda-feira (dia 13), por meio da Lei nº 4.140, de 08 de outubro de 2025, a criação de sua Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal. Com essa novidade, Barra do Piraí passa a ser a 4ª das 17 cidades da região Sul Fluminense a ter uma secretaria voltada ao setor.

Antiga Superintendência, a recém-criada Secretaria do Bem-Estar Animal representa um grande avanço e uma importante representatividade da causa no município, reforçando o compromisso do poder público com os pets, tutores e protetores de Barra do Piraí.

Dentre esses avanços, estão a criação do Conselho e do Fundo de Promoção e Bem-Estar Animal, sendo este último responsável por receber e gerir os recursos provenientes das multas relacionadas a maus-tratos aos animais. Essa conquista também representa uma maior facilidade na viabilização da captação de recursos estaduais, federais e internacionais.

Por fim, a Secretaria absorve todas as atribuições, cargos e estrutura funcional de sua antecessora, não representando qualquer ônus para o município.

A secretária e antiga superintendente do Bem-Estar Animal, Luciene Maria, expressou sua emoção com essa conquista, agradecendo à prefeita Katia Miki e ao deputado federal Marcelo Queiroz por seu carinho e apoio à causa.

“É uma grande emoção para mim ver a Secretaria do Bem-Estar Animal ser criada em Barra do Piraí. Temos um grande futuro pela frente. Quero agradecer muito a prefeita Katia Miki e o deputado federal Marcelo Queiroz por todo o seu apoio à causa animal e carinho com os tutores e protetores do município. Este é um lindo capítulo para a administração municipal”, disse Luciene Maria.

Luciene finalizou dizendo que “em breve, recursos de emendas parlamentares serão aplicados em programas de controle populacional de cães e gatos, por meio de ações de castração. É um avanço importante para o bem-estar animal em Barra do Piraí”.

Foto: Divulgação