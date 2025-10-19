Secretaria de Estado de Turismo destaca o protagonismo do turismo rural e das rotas regionais no Rio Coffee Nation

O aroma e o sabor do interior fluminense tomaram conta do Rio Coffee Nation 2025, que acontece até domingo (dia 19), no Jockey Club Brasileiro, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio participam do evento com um estande próprio, apresentando as potencialidades das rotas de produtos regionais que fortalecem o turismo e a economia rural no estado, com destaque especial para as Rotas do Queijo, da Cachaça e do Café.

A ação tem como objetivo valorizar os produtores locais e fomentar o turismo de experiência, conectando o visitante urbano à riqueza cultural e gastronômica do interior do estado. Na tarde desta sexta-feira (dia 18), o assessor especial da Setur-RJ, Wanderson Farias, representando o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, participou da abertura oficial do evento, dando as boas-vindas aos participantes e ressaltando o papel estratégico das parcerias com produtores, instituições e representantes do trade turístico.

“A produção rural fluminense tem uma força imensa e está diretamente ligada à nossa identidade e ao desenvolvimento do turismo regional. Quando o visitante conhece o café, o queijo ou a cachaça produzidos nas nossas rotas, ele vivencia o verdadeiro espírito do interior do Rio”, destacou o secretário Gustavo Tutuca.

Durante o evento, o estande do Rio de Janeiro apresenta experiências gastronômicas e informações sobre as principais rotas turísticas ligadas à produção agrícola, com foco na integração entre gastronomia, cultura e turismo sustentável. No fim da tarde, Wanderson Farias ministrou a palestra “Rotas do Vale do Café”, apresentando as ações de valorização do patrimônio histórico, natural e produtivo da região.

“O Rio Coffee Nation é uma oportunidade de mostrar que o turismo fluminense também nasce no campo, no cuidado e na dedicação dos nossos produtores. Cada grão de café, cada receita e cada história revelam o quanto o interior do estado é essencial para o fortalecimento do nosso turismo”, afirmou Wanderson Farias.

Com a participação da Setur-RJ e da TurisRio, o Rio Coffee Nation se consolida como uma vitrine para mostrar que o turismo do estado do Rio de Janeiro vai muito além do litoral, revelando um interior fértil, acolhedor e cheio de sabores que encantam visitantes do Brasil e do mundo.

Foto: Divulgação