Jovem é preso por tráfico de drogas no bairro São Geraldo, em VR

Um jovem de 22 anos foi preso na madrugada deste domingo (19) suspeito de tráfico de drogas no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. A ação foi realizada por policiais do 28º Batalhão da Polícia Militar, por volta da 1h da manhã, na Rua General Andrade Neves.

Segundo a PM, os agentes estavam finalizando outra ocorrência quando perceberam o rapaz em atitude suspeita. Ao ser abordado, ele teria tentado ignorar a ordem de parada, mas acabou sendo detido. Durante a revista, os policiais encontraram 28 pinos de cocaína, três sacolés de maconha, cinco porções de skank, um celular e R$ 22 em dinheiro.

O suspeito foi levado para a 93ª DP (Volta Redonda), onde permaneceu preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/06.