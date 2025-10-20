AAP-VR homenageia empresa parceira do Asilo Dom Bosco

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR) homenageou a NTS Brasil com a entrega do certificado “Amigo da Esperança e da Longevidade”. A cerimônia aconteceu nesta semana e teve como protagonista o engenheiro Wendel Lemos da Silva, coordenador de uma equipe da empresa, que visitou a instituição e a Instituição de Longa Permanência João Miguel da Silva, antiga denominação do Asilo Dom Bosco, da qual a NTS é uma das patrocinadoras.

O presidente da AAP-VR, Geraldo Vida, destacou a relevância da parceria. “A colaboração da NTS foi fundamental para que os serviços prestados aos internos transcorressem com total qualidade”, afirmou.

Durante a visita, os representantes da empresa conheceram primeiro a Unidade Aterrado do Grupo AAP-VR, onde assistiram a um vídeo institucional sobre os diversos serviços oferecidos aos associados e à população. Em seguida, percorreram as áreas de atendimento médico, artesanato e os grupos de convivência que se reúnem no local.

Depois, a equipe seguiu para a ILPI João Miguel da Silva. Impressionado com a estrutura e o atendimento, Wendel Lemos comentou: “Uma coisa é a gente receber relatórios, ler sobre o que vocês fazem; outra, é vir aqui, conhecer todos esses serviços de perto, ver como os internos são bem tratados. É uma honra muito grande para nós fazer parte de uma empresa que é parceira de uma instituição como essa.”

Geraldo Vida reforçou a importância da parceria da NTS para a manutenção da qualidade de vida dos internos. “Nós temos 16 internos na ILPI e, para cada um, são necessários três profissionais. A maioria deles é de grau três, ou seja, necessitam de apoio total”, analisou Vida. “O cuidado é totalmente humanizado, respeitando as peculiaridades de cada um, seus desejos, sonhos, enfim, trabalhamos para que tenham a melhor qualidade de vida possível. E o apoio da NTS tem sido fundamental para que a gente consiga conquistar isso.”

A NTS Brasil é responsável pelo transporte de gás natural por meio de um sólido sistema de gasodutos, conectando a região mais industrializada do país com segurança e confiabilidade. São mais de 2.000 quilômetros de gasodutos ligando os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, responsáveis por aproximadamente 50% do consumo de gás no Brasil, ao gasoduto Bolívia-Brasil, aos terminais de GNL e às plantas de processamento de gás.