Dagaz atende 1.400 pessoas com oficinas culturais e esportivas gratuitas em Volta Redonda

Com atuação reconhecida no Sul Fluminense, o Instituto Dagaz está atendendo, somente em 2025, sistematicamente de segunda a sexta-feira, 1.400 pessoas com atividades culturais, esportivas e tecnológicas gratuitas em Volta Redonda, por meio de seus polos nos CIEPs 299 Jiulio Caruso, no bairro Santo Agostinho, e 484 Toninho Marques, no bairro Belmonte.

As oficinas oferecidas atendem crianças a partir de 3 anos, adolescentes e a terceira idade, com modalidades como balé, teatro, expressão corporal, circo, violão, futevôlei, basquete 3×3, ginástica funcional, futsal, defesa pessoal feminina, jiu-jitsu, judô e capoeira, além de um curso voltado para novas tecnologias e desenvolvimento de jogos.

Fundado em 2009, o Instituto iniciou sua trajetória no Complexo Santo Agostinho e vem ampliando seu alcance desde então. Em junho de 2025, as atividades chegaram ao CIEP 484, com a inclusão de novas oficinas e a criação de um Cineclube, que promove sessões gratuitas de cinema seguidas de bate-papos com o público.

“É gratificante fazer parte desse projeto social que oferece atividades gratuitas, promovendo inclusão social e contribuindo para o desenvolvimento físico e pessoal dos jovens da comunidade”, afirma Márcia Resende, produtora cultural do Instituto Dagaz e coordenadora do polo Belmonte.

Marcos Paulo Henrique, diretor geral do CIEP 484, Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades, também destaca a importância da parceria.

“A parceria entre o CIEP 484 Toninho Marques e o Instituto Dagaz oportuniza diversas atividades culturais à comunidade escolar e à comunidade local. Juntos, promovemos ações que valorizam a arte, a inclusão e o protagonismo juvenil. Essa colaboração fortalece a formação integral dos estudantes e o vínculo com a comunidade.”

Além das oficinas regulares, o Instituto também realiza projetos itinerantes em diversas cidades da região, este ano está atendendo Vassouras, Mendes, Barra do Piraí, Pirai, Pinheiral, Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Porto Real, Resende, Japeri e Seropédica. Entre as ações estão o Cinestesia, que leva sessões de cinema para praças públicas e escolas; a Livrocleta, uma bicicleta que circula por escolas levando livros e contação de histórias; e eventos como a Feira Mix de Artesanato em Porto Real e a 1ª Feira Literária Barrense (FLIB), realizada em outubro de 2025, em Barra do Piraí, que reuniu mais de 15 mil pessoas em quatro dias de programação.

Reconhecido como Ponto de Cultura, Ponto de Memória Brasil, Pontinho de Ludicidade e Ponto de Leitura, o Instituto Dagaz é referência no uso da arte, do esporte e da educação como ferramentas de transformação social. “Acreditamos na transformação social por meio da arte, do esporte e da educação. Nosso objetivo é garantir o acesso a direitos básicos e promover inclusão por meio de atividades de qualidade”, destaca Marinez Fernandez, presidente do Instituto.

As ações do Dagaz são viabilizadas por meio de parcerias com empresas como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Nova Transportadora do Sudeste (NTS), além de apoio de organizações como o Rio Solidário, conselhos de direitos, editais públicos, Prefeitura de Volta Redonda, Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC-RJ) e do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Rouanet.

Com atuação reconhecida e premiada nacionalmente, o Instituto Dagaz já planeja novas expansões para 2026, com a abertura novos polos e a ampliação de suas ações de inclusão sociocultural.

Como se matricular nos cursos gratuitos do Instituto Dagaz

Os interessados em participar das atividades gratuitas oferecidas pelo Instituto Dagaz devem realizar a matrícula presencialmente. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, em dois endereços:

• CIEP 299 – Jiulio Caruso – Condomínio Cultural, localizado na Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, bairro Santo Agostinho;

• CIEP 484 Toninho Marques, Avenida Deputado Jiulio Caruso, bairro Belmonte.

Para fazer a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: identidade e CPF do responsável, identidade ou certidão de nascimento da criança, além de um comprovante de residência.