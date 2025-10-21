PMVR e Sindicato dos Metalúrgicos realizam ação comunitária com serviços gratuitos de beleza na Vila Santa Cecília

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), em parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, promove na sexta-feira, dia 24, uma ação comunitária voltada ao bem-estar da população, com serviços gratuitos de beleza. O evento será realizado das 9h às 16h, na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília.

A população poderá aproveitar, de forma totalmente gratuita, serviços de corte de cabelo masculino e feminino, além de design de sobrancelhas. A atividade faz parte do projeto itinerante “Barbeiro e Cabeleireiro da Cidadania”, que leva cuidados pessoais a diferentes regiões da cidade por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Para tornar possível o atendimento, o Sindicato dos Metalúrgicos disponibilizou seu caminhão institucional, adaptado como unidade móvel. O veículo percorrerá diversos bairros de Volta Redonda, levando serviços básicos de higiene e cuidados com a autoestima para a população em situação de vulnerabilidade.

Segundo o presidente do sindicato, Odair Mariano, a iniciativa vai além da atuação sindical tradicional. “O sindicato não é apenas uma entidade de luta por direitos trabalhistas. Somos também agentes sociais. Emprestar nosso caminhão para essa ação é uma forma de devolver à comunidade parte do que ela nos confia”, afirmou.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destacou a importância da parceria para fortalecer os vínculos comunitários. “Esse tipo de ação aproxima o Poder Público da população e reforça o nosso compromisso com a promoção da cidadania e da dignidade para todos”, disse.

A Prefeitura de Volta Redonda reforça que ações como esta integram uma série de iniciativas voltadas à inclusão social e à valorização da população.

Fotos de divulgação.