PF investiga esquema de desinformação eleitoral em Angra dos Reis

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (dia 22), a Operação Veritate com o objetivo de reprimir as práticas de uma associação criminosa responsável por denegrir, difamar e disseminar informações falsas contra um candidato à prefeitura de Angra dos Reis.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão – quatro no Centro de Angra dos Reis e um no bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. As medidas judiciais foram expedidas pelo Juízo das Garantias da Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro.

Durante as buscas, os policiais apreenderam os celulares dos investigados e documentos, que serão submetidos à perícia técnica criminal para continuidade das investigações.

O trabalho investigativo teve início após a Polícia Federal prender em flagrante um homem que produzia e divulgava vídeos com conteúdo falso contra um dos candidatos à prefeitura de Angra dos Reis em 2024, exigindo pagamento em dinheiro para cessar as publicações. A partir dessa ação, as apurações avançaram e revelaram indícios da atuação de outros suspeitos na disseminação coordenada de informações eleitorais falsas.

Os investigados responderão pela prática dos crimes de associação criminosa, divulgação de informações eleitorais falsas e difamação eleitoral.

Foto: Divulgação/PF