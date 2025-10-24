Odair Mariano participa de reunião sobre instalação da empresa TRATON R&D em Resende

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Odair Mariano, acompanhado dos diretores Alex Clemente e Leandro Vaz, participou nesta sexta-feira (24), em São Paulo, de uma reunião estratégica que confirmou um importante avanço para a economia regional: a chegada da TRATON R&D a Resende, em julho de 2026.

A empresa, braço de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) do Grupo TRATON, irá operar dentro das instalações da Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO), fortalecendo o polo automotivo do Sul Fluminense.

O encontro contou com a presença de grandes lideranças empresariais, entre elas Antonio Roberto Cortes, presidente e CEO da VWCO; Michael Jackstein, CFO e CHRO do Grupo TRATON; Lívia Simões, vice-presidente e membro do Conselho de Pessoas, Cultura e Sustentabilidade da Volkswagen; e Melquizedek Louzado, gerente de Governança, Relações Trabalhistas e Operações de Pessoas & Cultura da empresa.

Durante a reunião, Odair Mariano destacou o impacto da novidade. “A chegada da TRATON R&D representa uma conquista histórica para os trabalhadores da nossa região. Estamos falando de tecnologia de ponta, geração de empregos qualificados e fortalecimento da indústria local. O sindicato estará presente para garantir que esse desenvolvimento seja também social e humano.”

Já o presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Antonio Roberto Cortes, ressaltou a importância estratégica da instalação. “Estamos muito felizes em anunciar que a TRATON R&D estará em Resende. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com a inovação, sustentabilidade e com o desenvolvimento da região. A parceria com o sindicato é fundamental para construirmos esse futuro juntos.”

A TRATON R&D é a divisão de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo TRATON — conglomerado global de transporte e mobilidade que reúne marcas como Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO), Scania, MAN Truck & Bus e Internacional. A empresa é responsável por desenvolver tecnologias de ponta para veículos comerciais, com foco em: