Traficante é detido após roubar os próprios comparsas em Piraí

Três homens, de 27, 25 e 23 anos, foram presos na tarde de sexta-feira (dia 24) em uma operação conjunta entre o programa Segurança Presente e a 94ª Delegacia de Polícia em Piraí, no bairro Sossego. O caso chamou a atenção pela ação inusitada. Após terem os celulares roubados por um dos comparsas do tráfico, dois traficantes foram à delegacia registrar boletim de ocorrência sobre o crime. Com a denúncia, os três homens acabaram presos por ligação com o tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP, o desentendimento entre os criminosos começou após uma cobrança de dívida referente à venda de entorpecentes.

— Inconformados com o roubo dos telefones, realizado sob grave ameaça, os dois comparsas procuraram a 94ª DP para registrar o crime. Quando eles chegaram aqui na delegacia para denunciar o próprio parceiro, nós percebemos que a história tinha mais coisa por trás. Eles estavam tentando se passar por simples vítimas de roubo, ocultando que deixaram de pagar uma carga de drogas que receberam para venda, mas todos os três já são conhecidos por envolvimento com o tráfico — explicou o delegado Antonio Furtado.

Com base nas informações fornecidas, os policiais civis e agentes do programa Segurança Presente iniciaram buscas pelo bairro Sossego e localizaram o acusado por volta das 13h. Ele foi encontrado com os dois celulares roubados.

— O traficante de 27 anos alegou que os telefones haviam sido entregues pelos comparsas de forma espontânea, como pagamento da dívida, mas isso não faz o menor sentido, afinal, as vítimas tinham vindo antes registrar o roubo e esclareceram que o ladrão colocou a mão na cintura, por debaixo da camisa, aparentando ter uma arma e tomou os celulares. Inconformados com o crime, os dois homens, de 23 e 25 anos, procuraram a 94ª DP para fazer o registro — explicou o delegado Antonio Furtado.

As investigações confirmaram que os três presos pertencem à mesma facção criminosa, com atuação nos bairros Sossego e Cruzeiro. A ação reforça o trabalho integrado das polícias e a importância do programa Segurança Presente, que começou a atuar em Piraí semana passada.

— Determinei a prisão em flagrante do cobrador da dívida de drogas por roubo e associação para o tráfico, crimes cujas penas somadas chegam a 20 anos de prisão. Já os dois devedores responderão por associação para o tráfico, com penas de até 10 anos. Agora são três bandidos a menos nas ruas. Essa estreia mostra o quanto o Programa Segurança Presente já faz diferença para a proteção do nosso município. E tenho certeza de que é só o começo — afirmou o delegado Antonio Furtado.