Transporte Excelsior promove 1ª Semana da Mulher com foco em saúde, educação e valorização feminina

Entre os dias 14 e 17 de outubro, a Transporte Excelsior realizou a 1ª Semana da Mulher, uma iniciativa voltada ao desenvolvimento pessoal e profissional das colaboradoras e à valorização da comunidade interna. A programação, marcada por palestras, atendimentos e atividades interativas, abordou temas como saúde, educação, equilíbrio emocional e empoderamento financeiro, dentro das ações do Outubro Rosa.

A abertura, no dia 14, contou com uma sessão de ginástica laboral, parte do projeto Saúde em Movimento, e um bate-papo com a enfermeira Ketrey Braga sobre prevenção e os tabus que ainda cercam o câncer de mama. Na mesma ocasião, o Instituto Tecnológico de Capacitação (ITEC) participou da iniciativa, presenteando as colaboradoras com cursos gratuitos de Excel Profissional ou Inteligência Artificial.

No dia 15, o foco foi a educação financeira, com um workshop conduzido pela equipe feminina da Idealizze Imobiliária, que discutiu temas como alavancagem patrimonial, investimentos e independência econômica.

O terceiro dia do evento foi dedicado à saúde nutricional, com atendimentos individualizados realizados pela nutricionista Suellem Pereira, do Sest Senat, voltados exclusivamente às mulheres da empresa. O encerramento, na sexta-feira (dia 17), teve dois encontros em grupo com a psicóloga Patrícia Venturini, também do Sest Senat, que conduziu uma reflexão sobre o enfrentamento do câncer de mama e a importância do cuidado com a saúde mental, tanto para as mulheres diagnosticadas quanto para suas redes de apoio.

Idealizadora da ação, a analista de Comunicação da Transporte Excelsior, Luma Lane, destacou o caráter transformador da iniciativa e sua relevância para o ambiente corporativo. “Acredito que ações como essa reforçam o compromisso da empresa com o bem-estar e o desenvolvimento de quem faz parte do nosso dia a dia. Cada tema da Semana da Mulher foi pensado para contribuir de forma prática com a rotina e o crescimento das nossas colaboradoras em um mês que já é reflexivo: saúde e educação para o autocuidado e aprimoramento profissional; educação financeira para ampliar o conhecimento sobre investimentos e conquistas pessoais; nutrição para incentivar hábitos mais equilibrados; e apoio psicológico para promover diálogo e acolhimento sobre temas sensíveis que afetam muitas famílias”, afirmou.

Reconhecida pelo compromisso com a equidade de gênero e a valorização feminina, a Transporte Excelsior recebeu, no biênio 2024-2025, o Selo Empresa Amiga da Mulher, concedido pelo governo do estado do Rio a instituições que promovem políticas de inclusão e ações efetivas de promoção da mulher no ambiente corporativo.