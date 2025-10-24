Furlani anuncia obra para melhorar a mobilidade urbana em Barra Mansa

Barra Mansa vai ganhar mais uma importante obra de requalificação urbana no centro da cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Luiz Furlani, nesta sexta-feira (dia 24). O planejamento visa a melhoria da mobilidade urbana e a socialização da população, contando com duplicação da travessa que liga as avenidas Prefeito João Chiesse Filho e Domingos Mariano, ao lado da Casa Flor, e ampliação da área de lazer do local. A intervenção faz parte do pacote de inaugurações e melhorias programado pela Prefeitura nos meses de outubro e novembro, em comemoração aos 193 anos da cidade.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, o projeto tem um caráter estratégico para o trânsito da região central. “A canalização de parte do Córrego Cotiara vai permitir ampliar o espaço viário e oferecer mais segurança para motoristas e pedestres. Além disso, a transformação da travessa em mão dupla vai reduzir o tempo de deslocamento e facilitar o acesso entre duas importantes avenidas da cidade”, explicou o secretário.

O prefeito Luiz Furlani ressaltou que a obra representa também um novo espaço de convivência e lazer. “Estamos trabalhando para modernizar Barra Mansa e tornar o Centro um lugar mais agradável para todos. Essa intervenção vai valorizar a região, melhorar o fluxo de veículos e ainda oferecer uma área de lazer para as famílias. É um presente para nossa população, especialmente neste mês em que celebramos os 193 anos da cidade”, destacou Furlani.

A apresentação do projeto aconteceu no local da intervenção e contou com a presença da equipe de Planejamento Urbano e dos vereadores Cristina Magno, Everton Pésão, Klévis e Pastor Valter. O projeto agora segue para a fase de licitação.

Fotos: Gabriel Borges