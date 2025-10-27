Deputado Jari busca melhorias no abastecimento de energia elétrica em Passa Três

O abastecimento de energia elétrica em Passa Três, distrito de Rio Claro, foi tema de uma reunião proposta pelo deputado estadual Jari Oliveira e pelo vereador Alexandre Cunha, na tarde desta segunda-feira (27). O encontro, realizado no Clube Recreativo do distrito, contou com a participação de representantes da Light, concessionária responsável pelo serviço e moradores.

Segundo o deputado, a demanda por melhorias no fornecimento de energia surgiu durante uma das edições do projeto Deputado na Sua Cidade.

“A reunião atende a um pedido da população de Passa Três, que tem sofrido com interrupções no fornecimento de energia, causando prejuízos ao comércio e aos moradores. A queda de energia pode queimar aparelhos elétricos e eletrônicos, além de comprometer a conservação de alimentos — e, ainda assim, a conta chega todo mês”, afirmou Jari.

Uma das melhorias conquistadas durante a reunião é a garantia de ser instalado na região um ‘religador’, que é um interruptor elétrico automático de alta tensão que funciona como disjuntores de rede para proteger o sistema de distribuição de energia.

O vereador Alexandre Cunha destacou a importância das reuniões com a Light para melhorar o sistema de abastecimento de energia.

“A gente agradece essa intermediação feita pelo deputado Jari. Seguiremos realizando essas reuniões para cobrar da concessionária melhorias para Passa Três e toda Rio Claro”, comentou.

Na próxima quinta-feira (30), Jari também vai discutir o tema em Barra Mansa, durante reunião com moradores do bairro Vista Alegre, na Associação de Moradores, localizada na Rua José Fernandes Viana, nº 88, próximo ao campo.