Entrevista: Edson Quinto assume presidência do PL na Cidade do Aço e mira fortalecimento da legenda

O presidente da Câmara de Volta Redonda, vereador Edson Quinto, foi empossado como presidente do diretório municipal do Partido Liberal (PL), cargo que ocupará até 2026. A nomeação marca a continuidade do trabalho de Antônio Cardoso, empresário e líder político que comandou a legenda na cidade por mais de três décadas e faleceu no último dia 17, vítima de um câncer de próstata diagnosticado há 15 anos.

Segundo Quinto, a transição começou ainda em vida por iniciativa de Cardoso, que o convidou para conduzir o partido temporariamente enquanto cuidava da saúde. “Ele me chamou para uma reunião e disse que ficaria afastado por cerca de seis meses. Me convidou para conduzir o partido nesse período. Chegamos a marcar uma solenidade para oficializar essa transição, mas ele acabou sendo hospitalizado. Pedi que o evento fosse cancelado e que aguardássemos sua recuperação, mas o destino não permitiu que isso acontecesse”, relatou o vereador, em entrevista à Folha do Aço.

Folha do Aço: O que significa para o senhor assumir a presidência do PL em Volta Redonda neste momento político?

Edson Quinto: Assumir a presidência do PL é uma grande responsabilidade, especialmente depois de um líder como o Antônio Cardoso, que dedicou mais de 30 anos à legenda. É uma honra dar continuidade ao trabalho dele, mantendo os valores e o compromisso que sempre nortearam o partido.

O partido sempre foi uma referência para o senhor. Como aconteceu essa transição e o convite para assumir o diretório?

O PL sempre foi uma referência para mim, principalmente pela forma séria e responsável como o Antônio Cardoso conduzia o diretório, tanto que estou no partido há mais de 20 anos. Ele me chamou para uma conversa e explicou que precisaria se afastar por um período para cuidar da saúde. Pediu que eu aceitasse o desafio de conduzir o partido nesse momento. Infelizmente, ele não pôde retornar, e hoje assumo com o sentimento de gratidão e respeito pela história dele.

Quais foram os principais motivos que o levaram a aceitar esse novo desafio dentro do partido?

Aceitei porque acredito no projeto do PL e na importância de manter viva a história construída pelo Cardoso. Tenho um compromisso com Volta Redonda e vejo no partido um instrumento para continuar promovendo ações que beneficiem a cidade.

Como o senhor pretende conciliar a função de vereador com as responsabilidades de presidir o diretório municipal?

Com diálogo e trabalho em equipe. O PL tem pessoas capacitadas que me ajudarão nessa caminhada. Continuarei atuando intensamente como vereador e presidente da Câmara, mas também me dedicando a fortalecer o partido e aproximá-lo da população.

Quais serão as prioridades da sua gestão à frente do PL?

Fortalecer a base do partido, ampliar as filiações e preparar novas lideranças. Quero um PL presente nos bairros, ouvindo as demandas e participando das discussões que envolvem o futuro da cidade.

O PL tem crescido nacionalmente. Como o senhor pretende fortalecer o partido em nível local?

Com credibilidade e transparência. Pretendo aproximar o PL das comunidades, que é uma marca dos meus mandatos, mas também do setor produtivo e de instituições que representam a sociedade. E aproveito para destacar que o crescimento do partido é fruto de uma condução séria e comprometida, tanto pelo Altineu Côrtes, no estado do Rio de Janeiro, como nacionalmente.

Há planos de reestruturação interna ou ampliação da base de filiados?

Ainda é cedo para falar em reestruturação, o que posso dizer é que estamos organizando um trabalho de expansão, buscando pessoas que tenham compromisso real com o município, mas sempre seguindo as diretrizes do partido, estadual e nacional. Queremos um PL representativo.

Quais são os principais desafios do PL em Volta Redonda para os próximos anos?

Reconectar a política com a população. As pessoas precisam voltar a acreditar que a política é um caminho de transformação. Outro desafio é preparar o partido para as próximas eleições com nomes fortes e comprometidos.

O PL já tem nomes para disputar cargos majoritários?

Estamos trabalhando para isso. O momento é de estruturação e fortalecimento interno, mas certamente teremos nomes preparados e alinhados com o projeto do partido.

Que mensagem o senhor gostaria de deixar aos filiados e eleitores nessa nova fase?

Quero agradecer pela confiança e reafirmar que o PL está de portas abertas. Vamos seguir com diálogo, compromisso e muito trabalho. Nosso objetivo é honrar a história de Antônio Cardoso e continuar servindo a Volta Redonda com dedicação e respeito.