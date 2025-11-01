Trio com extensa ficha criminal é preso após invadir e furtar casas no Jardim Amália

Guardas municipais prenderam na noite dessa sexta-feira (dia 31) dois homens suspeitos de invadir e furtar uma casa no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda. Um terceiro foi detido pela Polícia Militar. O trio, com idades entre 36, 35 e 26 anos, possui extensa ficha criminal, com registros por furtos, roubo, ameaças, violação de domicílio e tráfico de drogas. Sendo que o mais jovem chegou a ser preso três vezes neste ano por porte ilegal de arma de fogo.

A ocorrência teve início por volta das 20h20, quando uma equipe da Guarda Municipal, em patrulhamento preventivo pelo bairro, foi acionada por um casal que relatou que sua casa havia sido invadida por dois criminosos. Como auxílio aos agentes, o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) acompanhou a ocorrência por câmeras em tempo real.

Ao chegar no endereço informado, os agentes flagraram um dos suspeitos pulando o muro da residência com uma mochila. Após ser abordado, o homem confessou o furto e informou estar acompanhado de um comparsa, mas se recusou a revelar o nome.

Em sequência, um dos agentes da GMVR iniciou buscas pelo segundo envolvido, o localizou e o deteve nas proximidades da linha férrea da BR-393, em posse de um pé de cabra, uma mochila e uma sacola contendo objetos furtados.

Ambos foram detidos e conduzidos à delegacia de Polícia Civil (93ª DP). Durante o resguardo do local para a chegada da perícia, uma equipe da Polícia Militar abordou um terceiro suspeito em frente à residência. Ele também foi conduzido à delegacia e apontado como envolvido no furto.

Criminosos também invadiram residência vizinha

Durante o atendimento, um vizinho informou à equipe da Guarda Municipal que dois dos indivíduos detidos também haviam invadido sua residência momentos antes, subtraído pertences e ameaçado o filho dele. O morador compareceu à delegacia para realizar o registro e reconhecer os suspeitos.

Após ouvir as vítimas e analisar os relatos, o delegado de plantão, Marcelo Russo, decretou a prisão em flagrante dos três homens por furto qualificado, com todos permanecendo presos na 93ª DP e à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a rápida ação dos guardas municipais e a integração entre as forças de segurança, que conseguiram dar uma resposta às vítimas.

“A atuação rápida da Guarda Municipal foi fundamental para obtermos êxito nesta ocorrência. Além dos agentes nas ruas, houve o acionamento das câmeras do Ciosp, onde conseguimos realizar um cerco eletrônico e acompanhar a movimentação dos suspeitos em tempo, auxiliando as forças de segurança. Ações integradas como essas demonstram a eficiência do planejamento em segurança do município, garantindo respostas firmes e imediatas contra crimes. Volta Redonda pode confiar no trabalho das nossas forças de segurança”, disse Coronel Henrique.

Foto: divulgação/Semop.

