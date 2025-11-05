Solicitação de desconto de até 50% no IPTU 2026 vai até o fim do mês em Volta Redonda

Aposentados e pensionistas de Volta Redonda têm até o fim deste mês para solicitar desconto de até 50% no IPTU 2026. O pedido pode ser feito pela internet (até o dia 30/11), acessando o site voltaredonda.rj.gov.br/aposentados; ou de forma presencial (até o dia 28/11).

“Estamos no último mês para fazer o pedido e é importante não deixar para a última hora, principalmente para quem vai solicitar de forma presencial, evitando filas. Estamos com diversos pontos de apoio para facilitar ao aposentado ou pensionista o acesso a esse serviço. E pela internet o processo é mais ágil, inclusive com o contribuinte podendo acompanhar o andamento do pedido”, explicou a diretora do Departamento Imobiliário da SMF, Amanda Costa.

O desconto, que pode chegar a 50%, é concedido para quem atender a alguns critérios: ser aposentado ou pensionista por morte, com comprovação de certidão de casamento ou de óbito; ter uma renda de até 10 salários mínimos; ser proprietário ou possuidor do imóvel onde mora; e não ter débitos com a prefeitura, incluindo o IPTU 2025, que precisa estar quitado.

Como solicitar o desconto pela internet

Para solicitar o desconto pela internet basta acessar o site voltaredonda.rj.gov.br/aposentados, baixar o requerimento, preencher e enviar com a documentação necessária (foto), como RG, CPF e o comprovante atualizado do benefício de aposentadoria ou pensão. Após o envio é só aguardar a análise. O andamento do pedido pode ser acompanhado diretamente pelo site da prefeitura, com o número da inscrição imobiliária.

Solicitando o desconto de forma presencial

No caso de dificuldade de acesso à internet, o contribuinte pode realizar presencialmente o pedido no Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), das 9h às 17h – no bairro Aterrado, ao lado da prefeitura; nas subprefeituras do Retiro (Avenida Antônio de Almeida, 46) e do Santo Agostinho (Rua Jayme Martins, 705), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; ou se dirigir ao Cras (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo de sua residência.

Outro ponto disponível para solicitar o desconto é a unidade Aterrado da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), localizada na Rua Quinhentos e Trinta e Cinco, n º 835, bairro Nossa Senhora das Graças, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h45.

Em caso de dúvidas, o contribuinte pode ligar para a Central de Atendimento Único (CAU), pelo número 156. A Secretaria Municipal de Fazenda também disponibiliza telefones para que a população possa tirar dúvidas: (24) 3511-3202 e (24) 3511-3274.

