Barra Mansa participa do Dia D nacional de combate ao Aedes aegypti

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, por meio da Coordenadoria de Vigilância Ambiental, participou neste sábado, dia 8, do Dia D nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti. A mobilização integra a nova campanha de prevenção e controle das arboviroses “Não dê chance para dengue, Zika e chikungunya” e teve como foco a conscientização da população sobre medidas simples e eficazes para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor das doenças.

Em Barra Mansa, as ações se concentraram em quatro pontos da cidade: Praça da Matriz (Centro), Praça das Nações Unidas (Ano Bom), Calçadão do bairro Vila Nova e Unidade de Saúde da Família Júlio Caruso (Boa Vista). Mesmo com a chuva, as equipes mantiveram o trabalho de orientação e diálogo com os moradores, distribuindo material informativo e reforçando práticas preventivas.

A veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, destacou a importância de pequenas atitudes que fazem grande diferença no combate ao vetor.

– Durante a abordagem, estamos reforçando a importância dos ‘10 minutos contra o Aedes aegypti’, um tempo curto por semana que pode evitar o desenvolvimento das larvas, a proliferação dos mosquitos e, consequentemente, novos casos das doenças – explicou Millena.

Ela também alertou para o período de chuvas, que favorece o surgimento de criadouros. “Os ovos do mosquito podem sobreviver por até 450 dias, cerca de 15 meses, mesmo em ambientes secos. Por isso, é fundamental que a população mantenha a atenção redobrada, eliminando qualquer local que possa acumular água”, completou.

Com a chegada do período mais chuvoso do ano, a Secretaria de Saúde reforça o chamado à participação ativa dos moradores na luta contra o Aedes aegypti, lembrando que a prevenção é a principal arma contra a dengue, a Zika e a chikungunya.



Fotos: Paulo Dimas