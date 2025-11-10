Secretaria de Estado de Saúde apresenta Serena, assistente virtual do sistema estadual de regulação (SER), em evento de inovação tecnológica

Inteligência artificial para cuidar de gente. Assim a Serena, Inteligência Artificial do Sistema Estadual de Regulação (SER) foi apresentada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) durante o FisWeek, evento que debate inovações, estratégias e novas tecnologias em saúde, que ocorre no Rio de Janeiro. Com ajuda da ferramenta, a secretaria já conseguiu reduzir em 16% as faltas às consultas e exames, otimizando os processos de regulação de pacientes e fazendo a fila andar.

A Serena ajuda na organização prévia dos agendamentos, faz o resumo do quadro clínico e dos exames dos pacientes e explica como navegar no painel público do SER no site da secretaria. Diariamente, o sistema encaminha, em média, 3 mil pacientes para hospitais de todo o estado.

“Desde a criação do Centro de Inteligência em Saúde (CIS), em 2023, atuamos para melhoria dos processos internos que gerem impacto na ponta, nos pacientes que aguardam encaminhamentos pelo sistema de regulação. Reduzir o tempo de espera desses pacientes sempre foi nosso objetivo. Por isso pensamos em usar a tecnologia a nosso favor. A Serena chegou para otimizar o acesso à saúde com qualidade no estado do Rio de Janeiro”, explicou a secretária de Estado de Saúde”, Claudia Mello, que participou de um dos painéis de debate do evento, ao lado da superintendente do Complexo Estadual de Regulação, Kitty Crawford, e do subsecretário de assistência à Saúde, Caio Souza.

A Serena tem sido testada há pelo menos seis meses pela SES-RJ e, segundo a superintendente de regulação, Kitty Crawford, já apresenta resultados positivos na redução do chamado absenteísmo. O número de faltas aos agendamentos caiu de 43% para 36%.- Serena envia e-mail às unidades de saúde que inserem os pacientes no sistema com uma semana de antecedência, lembrando sobre os agendamentos. Isso ajuda os pacientes a se programarem previamente para as consultas e exames e evita faltas_ explica Kitty, que também usa a IA para resumir os prontuários desses pacientes. “Ela ajuda na classificação de risco e otimiza o trabalho dos reguladores – disse a superintendente, que encerrou a palestra dizendo que outras novidades já estão sendo testadas para melhorar ainda mais o sistema e reduzir o tempo de espera por procedimentos.

Foto: Divulgação SES-RJ