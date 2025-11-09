Pés de maconha são apreendidos em residência no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda

Policiais militares apreenderam dois pés de maconha na tarde deste domingo (dia 9) em uma residência localizada na Rua Francisco Pedro Vitorino, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda. A ação ocorreu após uma denúncia anônima de possível tráfico de drogas no endereço.

Segundo informações da ocorrência, a equipe do GAT foi até o local e foi recebida pelo morador, que autorizou a entrada dos agentes. Durante a revista, os policiais encontraram dois vasos com pés de maconha na varanda da casa. O homem afirmou ser usuário e alegou que a droga era destinada ao próprio consumo.

O material foi apreendido e levado para a 93ª DP, onde o caso foi registrado como uso e consumo de drogas, conforme o artigo 28 da Lei 11.343/06. Após prestar depoimento e assinar um termo circunstanciado, o morador foi liberado.

Foto: Divulgação/Polícia Militar