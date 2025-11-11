Novo alerta: Golpistas usam nome da CSN para enganar candidatos e cobrar por documentos falsos

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) divulgou, nesta semana, mais um alerta sobre a atuação de golpistas que vêm utilizando o nome da empresa para enganar candidatos a vagas de emprego em Volta Redonda e região (RJ). As fraudes incluem convocações falsas para entrevistas, envio de documentos adulterados e a cobrança de taxas para emissão de supostos certificados exigidos na seleção.

Segundo a empresa, criminosos têm enviado mensagens por WhatsApp a partir de números de telefone não relacionados ao RH da CSN. Nessas mensagens, os estelionatários informam que o candidato teria sido aprovado em uma etapa inicial do processo seletivo e exigem a apresentação de um “Atestado de Bons Antecedentes” emitido em cartório ou por empresas privadas. Em alguns casos, os golpistas encaminham links ou contatos de firmas que cobrariam pela emissão do documento.

As tentativas de fraude vêm se repetindo nos últimos meses. Em um dos casos mais recentes, um número com DDD 24 enviou mensagens indicando datas de entrevista no setor de RH da companhia, acompanhado de um atestado de antecedentes supostamente emitido pela Polícia Civil do Rio. O documento, no entanto, é falso e contém QR Codes e certificações digitais que não são reconhecidos pelos sistemas oficiais. Além disso, a CSN não pede atestado de antecedentes em seu processo de seleção.

“A CSN afirma ainda que não cobra taxas, não solicita pagamentos e não exige documentos emitidos mediante contratação de serviços privados em nenhuma etapa de seus processos seletivos. Todos os contatos oficiais relacionados aos processos seletivos da CSN, segundo a empresa, são feitos exclusivamente pelos números corporativos e pelo endereço de e-mail [email protected]”, afirmou a empresa em comunicado à imprensa.

A empresa recomenda que candidatos desconfiem de mensagens com tom de urgência, solicitações de pagamento, pedidos de dados sensíveis ou instruções para emissão de documentos pagos. Em caso de abordagem suspeita, a orientação é procurar diretamente o setor responsável no endereço eletrônico [email protected] e registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil.

A CSN declarou que segue colaborando com as autoridades para coibir golpes e que reforçará a divulgação de informações oficiais para evitar que candidatos sejam vítimas de estelionatários.