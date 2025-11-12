Carlinhos Meninja & Dr. Sun abrem show de Lobão em grande evento solidário em Barra Mansa

O cantor e compositor Carlinhos Meninja e a banda Dr. Sun serão os responsáveis por abrir o show de Lobão, ícone do rock nacional, no próximo sábado (dia 15), durante o “República do Rock”. O evento acontece a partir das 10h, no Parque da Cidade, em Barra Mansa (RJ). A apresentação de Meninja está marcada para 13h, prometendo um repertório vibrante com sucessos do pop rock nacional e internacional dos anos 80 e 90, além de clássicos da MPB, blues, country e samba. “É uma alegria imensa poder abrir o show de um símbolo da música brasileira como o Lobão, um artista que marcou gerações e influenciou tantos músicos, inclusive a mim. Participar de um evento como o ‘República do Rock’, que além de celebrar a música também promove uma ação solidária, é algo muito especial. A arte tem esse poder, de unir pessoas pelo som e pelo bem. E é essa magia que vamos levar ao palco em Barra Mansa”, ressalta Meninja.

Os shows, realizados pela República do Buck Motofriends, têm entrada gratuita — basta levar um brinquedo novo, que será destinado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Os brinquedos serão entregues a crianças em situação de vulnerabilidade.

A programação do “República do Rock” contará com diversos shows ao longo do dia, reunindo bandas locais e artistas convidados. O encerramento ficará por conta de Lobão, um dos maiores nomes do rock brasileiro, conhecido por sucessos como “Me Chama”, “Vida Bandida” e “Corações Psicodélicos”.



O evento promete unir música, solidariedade e cultura em uma grande celebração ao ar livre, consolidando Barra Mansa como palco de importantes manifestações artísticas da região. Além de moto clubes do Sul Fluminense, a iniciativa é uma realização da prefeitura local, por meio da Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM) e das secretarias de Relações Institucionais e Governança Corporativa (SMRIGC), Comunicação Social (Secom) e Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH).

Sobre Carlinhos Meninja

Com 38 anos de carreira, Carlinhos Meninja é um nome consolidado na cena musical do Sul Fluminense. Fundador da banda Midnigh Cowboys, o artista já se apresentou em diversas cidades do país, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo e Penedo. Atualmente, o artista lidera a Dr. Sun, banda que se destaca pela versatilidade e qualidade sonora. Meninja também é produtor de projetos como Tributo a Tim Maia, Mulheres in Cantam, Celso Blues Boy e Raul Seixas.

Serviço:

República do Rock 2025

Local: Parque da Cidade – Barra Mansa

Data: 15 de novembro (feriado da Proclamação da República)

Horário: A partir das 10h da manhã

Entrada: 1 brinquedo novo (que será doado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos)

Programação Musical

• 11h – Handmade Rock

• 13h – Meninja Trio (show de Carlinhos Meninja, abrindo o evento principal)

• 15h – Classika

• 17h – Old Guys Blues

• 19h – Midnight Rock Revival

• 21h – Trio Figurótico

• 23h – Lobão Power Trio (atração principal – show de encerramento)