Volta Redonda registra em 10 meses de 2025 mais acidentes de motos que todo o ano passado

O número de acidentes envolvendo motos cresce em todo o país, conforme apontam dados do Atlas da Violência 2025 – as motos estão envolvidas em 38% dos acidentes fatais no trânsito. E em Volta Redonda o cenário segue a tendência nacional. Em recente levantamento, o Hospital São João Batista (HSJB), da rede pública municipal, aponta que o número de pessoas atendidas na unidade neste ano (janeiro a outubro), que foram vítimas de acidentes com motocicletas, já ultrapassou a quantidade registrada em todo o ano passado: foram 1.012 atendimentos em 10 meses de 2025 contra 1.007 ao longo de 2024.

No comparativo mês a mês entre os anos, o levantamento mostra que julho foi o período com o maior percentual de aumento: 96,2% – 53 vítimas atendidas em 2024 e 104 em 2025. Os dados mais recentes, referentes a outubro, mostram um aumento de 41% (99 acidentes no ano passado; 140 este ano). Inclusive, outubro de 2025 foi um dos três meses da pesquisa em que o número de vítimas atendidas ultrapassou 100: 104 em julho; 168 em setembro; e 140 em outubro.

“É o quinto aumento seguido no número de pacientes vítimas de acidentes com motos este ano. E, além da principal consequência, que é o prejuízo à saúde dessas pessoas, esses acidentes provocam uma maior mobilização no hospital. Além da equipe de enfermagem, esse paciente passará por exame de tomografia, raio-X; em alguns casos mais graves necessita de atendimento em sala de emergência, inclusive gerando um excesso de cirurgias. Também acontece de muitos permanecerem na unidade, causando superlotação”, detalha o diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria.

Governo municipal atua na prevenção e conscientização

Diante dos dados preocupantes, e que afetam toda a população de uma maneira geral, o governo municipal tem trabalhado em ações, programas e projetos para prevenir os acidentes envolvendo motociclistas. Um dos projetos é o Ponto de Apoio para Motoboys Francisco Antônio Mendes Neto (Chicão), ao lado da rodoviária municipal, que conta com banheiros, área de convivência, copa equipada com geladeira e micro-ondas, internet e câmeras de segurança ligadas ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). O espaço vem sendo utilizado pelos motociclistas como local para descanso e refeições, além de recuperação física e mental.

“Esse espaço deu muito certo e vamos implantar um novo ponto de apoio. Eles contribuem, movimentam a economia da cidade e merecem uma estrutura digna para descansarem, fazerem suas refeições”, frisou o prefeito Antonio Francisco Neto, lembrando que a criação do espaço atende à Lei Municipal nº 6.605 de maio de 2025, originada pelo projeto de lei do vereador Renan Cury.

Com apoio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), o ponto de apoio é administrado pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), que também deu início recentemente à implantação de nova sinalização em cruzamentos de importantes vias da cidade. A ação consiste na demarcação de áreas próximas aos semáforos, destinadas exclusivamente aos motociclistas, para que aguardem à frente dos automóveis, prevenindo acidentes.

Segurança

As ações no trânsito também envolvem programas e projetos por parte da Secretaria Municipal e Ordem Pública (Semop), que atua na repressão a veículos irregulares, além de prevenção e conscientização no trânsito, incluindo abordagens educativas, capacitação para motociclistas habilitados e formação de futuros condutores.

“Atuamos com uso de tecnologia, com mais de duas mil câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública); fiscalização constante, com patrulhamentos e ações educativas; e a participação da sociedade, por meio de denúncias de irregularidades. Nosso foco é reduzir os acidentes e preservar vidas”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

O caráter educativo e conscientizador das ações é visto em iniciativas como a “No Corre com Segurança”, campanha que aconteceu no Ponto de Apoio para Motoboys e envolveu a entrega de 100 antenas corta-pipa para motociclistas. As abordagens foram realizadas por equipes da Guarda Municipal (GMVR) e da Operação Segurança Presente, que também repassaram orientações sobre segurança no trânsito. Os condutores ainda tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura do espaço construído pela prefeitura.

A Semop também oferta, a motociclistas habilitados, uma capacitação gratuita por meio do curso “Pilotagem Segura e Cidadã”, que ensina técnicas preventivas e de direção defensiva. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (24) 99288-5500.

Aos jovens que se tornarão futuros condutores no trânsito, a administração municipal, por meio da Ordem Pública, conta com os projetos “Guarda Mirim” e “Piloto Cidadão”, que oferecem noções de segurança no trânsito, este último voltado a adolescentes de 14 a 17 anos, com o atrativo do kart.

Outro destaque é o programa “Minicidade do Trânsito”, que proporciona experiências práticas a crianças e jovens sobre comportamento seguro nas vias, utilizando um espaço que reproduz um ambiente urbano com ruas, cruzamentos, semáforos e sinalização.

“O trânsito é feito por todos e estamos trabalhando para reduzir o número de acidentes, orientando, capacitando, coibindo ações irregulares e que colocam em risco a segurança de motoristas e pedestres. Juntos podemos fazer um trânsito cada vez mais seguro, e uma Volta Redonda melhor ainda”, frisou o prefeito Neto.

Foto: Divulgação – Secom/PMVR.