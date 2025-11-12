Filmagem de “falso sequestro” assusta moradores e mobiliza PM em Barra Mansa

Uma simulação de sequestro para fins publicitários causou pânico e mobilizou a Polícia Militar na tarde da terça-feira (dia 11), no Centro de Barra Mansa. Por volta das 14h30, transeuntes acionaram agentes do programa Bairro Presente ao perceberem que homens armados haviam entrado em um supermercado na Rua Francisco Vilela de Andrade Neto.

A guarnição solicitou reforço e seguiu para o local. Quatro indivíduos foram abordados e, com eles, os policiais encontraram duas réplicas de fuzis. Durante a abordagem, os suspeitos informaram que participavam de uma gravação comercial para uma loja de automóveis, que incluía a encenação de um falso sequestro.

Mesmo sem armas de verdade, a cena gerou alarde entre moradores e comerciantes. Os envolvidos foram levados à 90ª DP (Barra Mansa) para esclarecimentos e os simulacros foram apreendidos.

Foto: Divulgação