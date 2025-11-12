Com rebaixamento confirmado, Voltaço anuncia saída de Rogério Corrêa

Matematicamente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda anunciou, nesta terça-feira (dia 11), a saída do técnico Rogério Corrêa. O desligamento foi oficializado dois dias após a derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR, resultado que decretou a queda do clube com duas rodadas de antecedência.

Em 36 jogos na Série B, o Voltaço somou apenas oito vitórias, com 31% de aproveitamento e o pior ataque da competição, com 23 gols, números que consolidaram a campanha abaixo das expectativas.

Planejamento para 2026 já começou

Mesmo com o rebaixamento, a diretoria do clube já iniciou o planejamento para a próxima temporada, quando o Voltaço disputará o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Série C do Brasileirão e a Copa Rio.

Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, o vice-presidente Flávio Horta Jr. comentou sobre os próximos passos e a filosofia que deve nortear o Esquadrão de Aço.

“O nosso 2026 já começou”, afirmou Horta Jr., sinalizando que a reconstrução passa pela manutenção de parte do elenco e pela valorização das categorias de base.

Sobre o perfil do novo treinador, o dirigente adiantou que o clube deve manter a linha de apostar em profissionais emergentes.

“A gente tem uma característica de buscar treinadores que não são medalhões, treinadores que buscam espaço no mercado, mas que tenham boas referências. Queremos alguém que consiga inserir o máximo de atletas da base possível”, explicou.

Fim de um ciclo vitorioso

Alvo de críticas da torcida ao longo da temporada, Rogério Corrêa já havia indicado que não permaneceria no comando. Após o revés diante do Athletico-PR, no último domingo (dia 9), o treinador confirmou a decisão.

“Por mais que eu tenha uma história no clube, chega um momento em que uma troca é importante. O clube tem seu planejamento para o ano que vem, e eu não vou permanecer. Eles já sabiam há muito tempo da minha decisão”, declarou.

Rogério encerra sua passagem com 167 partidas à frente do Volta Redonda, sendo o segundo técnico com mais jogos na história do clube. Ele foi o comandante da equipe campeã da Série C do Brasileirão em 2024, título que marcou o retorno do Voltaço à Série B após 28 anos.

Cumprindo tabela

Com o rebaixamento já consumado, o Voltaço volta a campo no próximo sábado, contra a Chapecoense, no Raulino de Oliveira. A equipe encerra sua participação na Série B no dia 23, diante do Vila Nova, em Goiânia.