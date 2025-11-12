Identificada jovem vítima de feminicídio em Barra Mansa

Foi identificada como Eyshila Mourão, de 20 anos, a vítima do crime de feminicídio registrado na noite dessa terça-feira (dia 11) em Barra Mansa. O caso aconteceu por volta das 20h30, na Rua Francisco Gomes, no bairro Vila Brígida, e gerou grande comoção entre amigos e moradores da região.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, Eyshila foi encontrada caída na rua, nas proximidades da linha férrea, já sem vida. Moradores acionaram as autoridades após perceberem a presença da jovem ferida na via. O Corpo de Bombeiros confirmou o óbito no local.

Testemunhas relataram que o suspeito seria o ex-namorado da vítima. A principal linha de investigação aponta para um crime passional, motivado por ciúmes e não aceitação do fim do relacionamento. A Polícia Civil já teria informações sobre o autor, que ainda não foi localizado. O caso está sendo investigado pela 90ª DP (Barra Mansa).

A PM também alertou sobre a circulação de informações falsas nas redes sociais. Um outro rapaz que aparece em fotos com Eyshila não é o suspeito e não está sendo procurado pela polícia.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a morte de Eyshila, lembrando-a como uma jovem educada, gentil e querida por todos. “Uma menina doce, que não merecia esse fim”, escreveu uma amiga.

