Feminicídio em BM: Jovem é morta no bairro Vila Brígida; namorado é suspeito

Um caso de feminicídio foi registrado na noite desta terça-feira (dia 11) em Barra Mansa. O crime ocorreu por volta das 20h30, na Rua Francisco Gomes, no bairro Vila Brígida. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, uma mulher foi encontrada caída no chão, já sem vida.

Equipes foram acionadas após denúncias de moradores, que informaram sobre a presença de uma jovem ferida na via. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o óbito, posteriormente atestado pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com relatos de populares, o suspeito do crime seria o namorado da vítima. A motivação ainda não foi confirmada, mas a principal linha de investigação aponta para um caso passional.

O local foi isolado para o trabalho da perícia e o caso encaminhado à 90ª DP, que deve conduzir as investigações. Até o momento, o suspeito não foi localizado.