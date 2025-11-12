Viatura da Polícia Civil é alvejada durante buscas por rapaz desaparecido em Volta Redonda

Agentes da Polícia Civil foram recebidos a tiros na tarde desta quarta-feira (dia 12) durante uma operação de buscas por Wesley dos Santos Silva Henrique, de 30 anos, desaparecido desde o dia 21 de outubro. A ação aconteceu no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

De acordo com a corporação, os disparos partiram de criminosos que estavam em uma viela conhecida como Servidão Boa Esperança. A viatura foi atingida por cinco tiros, mas nenhum policial ficou ferido. Após o ataque, os suspeitos fugiram para uma área de mata e abandonaram duas motocicletas no local.

Peritos foram acionados e recolheram 19 cápsulas de munição de calibres 9mm e .380. As investigações buscam identificar os autores dos disparos e apurar se há relação entre o tiroteio e o desaparecimento de Wesley.

O jovem, morador do bairro Belo Horizonte, foi visto pela última vez após sair de um curso de enfermagem da Cruz Vermelha, em Barra Mansa. Além de trabalhar em uma farmácia de manipulação, ele atuava como mototáxi por aplicativo e é pai de um menino de seis anos.

A mãe, Rosilene dos Santos, tem feito apelos emocionados por informações que ajudem a encontrar o filho e chegou a pedir que as buscas incluam uma área da antiga fábrica de Cimento Tupi, em Barra Mansa, onde teria recebido informações sobre o possível paradeiro de Wesley. A família oferece recompensa de R$ 5 mil por pistas que ajudem a localizar o rapaz.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

Foto: Divulgação/Polícia Civil