Dupla suspeita de tráfico de drogas é presa no bairro Várzea, em Barra Mansa

A Polícia Civil prendeu, na noite desta quinta-feira (dia 13), dois homens – de 37 e 23 anos – suspeitos de atuar no tráfico de drogas no bairro Várzea, em Barra Mansa. A ação, realizada por volta das 19h, foi conduzida por agentes da 90ª DP, sob coordenação do delegado Marcus Montez, com apoio da Polícia Militar pelo programa Bairro Presente.

De acordo com os investigadores, ambos estavam realizando a venda de entorpecentes nas proximidades da Praça de Esportes. O local já vinha sendo monitorado devido à intensa movimentação de usuários, característica do comércio de drogas.

Após confirmar a dinâmica do crime, os agentes deflagraram a ação e efetuaram a prisão da dupla. Com eles, foram apreendidos 52 pinos de cocaína e um aparelho celular.

Os rapazes foram encaminhados para a 90ª DP, onde permaneceram detidos e foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico, crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Eles serão transferidos para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação